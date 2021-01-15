Проверку организовали по факту гибели упавшей с лестницы девочки в Гуково

В Ростовской области организована проверка по факту гибели девятилетней девочки, упавшей с лестницы в доме в Гуково. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 10 января в подъезде дома. Девочка вышла на лестничную площадку и упала на пятом этаже с перил на первый этаж, пишет RostovGazeta.

Ребенка доставили в медучреждение, она была без сознания. Через несколько дней девочка скончалась.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки в Советской ЦРБ. 11 января ребенок поступил в больницу с ожогом — девочка пролила на себя стакан кипятка. После оказания медицинской помощи она скончалась в реанимации.