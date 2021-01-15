МИД России раскрыл подробности переговоров Лаврова и Байрамова

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Подробности переговоров приводит на своем сайте в пятницу, 15 января, МИД России.

Темой переговоров стали итоги саммита лидеров России, Азербайджана и Армении, прошедшего 11 января в Москве. Также министры обсудили реализацию договоренностей, в частности, по решению гуманитарных вопросов, запуска процесса разблокировки экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.

«Был также затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества и международной повестки дня», — отметили в МИД России.

Ранее в пятницу о телефонных переговорах министров сообщил МИД Азербайджана.

11 января по инициативе президента России Владимира Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Пашинян тогда заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена.

Со своей стороны Алиев подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было.