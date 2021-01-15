Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минтруд подготовил проект о повышении пособий для ряда граждан
Политика
В Уфе избрали нового мэра
Мир
В Великобритании обнаружили бразильский штамм коронавируса
Мир
Австрия ввела предварительную онлайн-регистрацию для въезжающих в страну
Общество
Минтруд отметил снижение числа безработных в России
Мир
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями
Мир
ЕС ввел санкции против главы МИД Сирии
Мир
Строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае
Мир
В Британии по ошибке удалили данные о 150 тыс. правонарушителей

Искусственный интеллект используют в обработке обращений жителей Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Систему реагирования на жалобы жителей на основе искусственного интеллекта внедряют в Якутии. Полученный опыт можно распространить на всю страну, заявил глава республики Айсен Николаев на Гайдаровском форуме, который проходит в Москве.

В частности, ведется разработка «Цифрового помощника AITA», призванного отвечать за своевременность, полноту и достоверность ответов на обращения граждан. По словам Айсена Николаева, после тестирования регион готов поделиться системой с другими субъектами РФ. Эту идею поддержал замминистра цифрового развития России Олег Качанов.

«Только за прошлый год мы проложили полторы тысячи километров оптоволоконных линий связи. В результате в период пандемии удалось провести 15 тыс. телемедицинских консультаций с привлечением специалистов из ведущих медицинских центров страны, в том числе в малодоступных, далеких сельских поселениях. А это сотни спасенных жизней», — подчеркнул Николаев. Якутия входит в топ-10 регионов РФ по экспорту IT-услуг, отмечает ИА SakhaNews.

Напомним, в Якутске планируют возвести Центр обработки данных (ЦОД). Проект стоимостью 2,6 млрд рублей поддержит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщил управляющий директор АНО АПИ Дмитрий Чесноков. ЦОД может стать опорным на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России. Там будут размещены все государственные информационные системы Республики Саха (Якутия). На территории Якутии в 2021 году планируется открыть пять IT-центров, а всего к 2024-му — не менее 17. Они должны обеспечить цифровое развитие в районах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021