Искусственный интеллект используют в обработке обращений жителей Якутии

Систему реагирования на жалобы жителей на основе искусственного интеллекта внедряют в Якутии. Полученный опыт можно распространить на всю страну, заявил глава республики Айсен Николаев на Гайдаровском форуме, который проходит в Москве.

В частности, ведется разработка «Цифрового помощника AITA», призванного отвечать за своевременность, полноту и достоверность ответов на обращения граждан. По словам Айсена Николаева, после тестирования регион готов поделиться системой с другими субъектами РФ. Эту идею поддержал замминистра цифрового развития России Олег Качанов.

«Только за прошлый год мы проложили полторы тысячи километров оптоволоконных линий связи. В результате в период пандемии удалось провести 15 тыс. телемедицинских консультаций с привлечением специалистов из ведущих медицинских центров страны, в том числе в малодоступных, далеких сельских поселениях. А это сотни спасенных жизней», — подчеркнул Николаев. Якутия входит в топ-10 регионов РФ по экспорту IT-услуг, отмечает ИА SakhaNews.

Напомним, в Якутске планируют возвести Центр обработки данных (ЦОД). Проект стоимостью 2,6 млрд рублей поддержит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщил управляющий директор АНО АПИ Дмитрий Чесноков. ЦОД может стать опорным на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России. Там будут размещены все государственные информационные системы Республики Саха (Якутия). На территории Якутии в 2021 году планируется открыть пять IT-центров, а всего к 2024-му — не менее 17. Они должны обеспечить цифровое развитие в районах.