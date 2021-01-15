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Кудрин оценил работу правительства России в 2020 году

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Правительство России в 2020 году в целом справилось с кризисом, вызванным распространением коронавируса. Так в пятницу, 15 января, оценил работу кабмина председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

При этом, по его словам, 2021 год будет не намного легче, поскольку предполагаемая третья волна распространения коронавирусной инфекции может оказаться сильнее.

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«Идет третья волна пандемии. И возможно, она будет не слабее второй как минимум, а может быть, и больше. Поэтому расслабляться не удастся и благоприятного режима не будет», — отметил он в ходе Гайдаровского форума.

Как добавил Кудрин, ожидаемого подъема экономики в конце прошлого года не произошло, в связи с чем необходимо будет принять новые меры поддержки и продумать стратегии борьбы с кризисом, что может привести к дополнительным бюджетным тратам.

Кроме того, Кудрин подчеркнул, что важными задачами остаются снижение бедности населения и структурные реформы.

«Нам нужны структурные реформы. От них никак не уйти. Всё равно, хоть откладываем их, но к ним придется возвращаться», — заключил глава Счетной палаты.

Ранее в пятницу глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит признаки ускорения инфляции в стране после пандемии COVID-19.

В конце декабря главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко не исключил вероятность третьей волны COVID-19. Он напомнил, что испанка, азиатский, свиной и птичий грипп протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.

Однако в январе замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, уже пройден. Она обратила внимание на существующую тенденцию к стабилизации ситуации.

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