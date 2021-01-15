Кудрин оценил работу правительства России в 2020 году

Правительство России в 2020 году в целом справилось с кризисом, вызванным распространением коронавируса. Так в пятницу, 15 января, оценил работу кабмина председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

При этом, по его словам, 2021 год будет не намного легче, поскольку предполагаемая третья волна распространения коронавирусной инфекции может оказаться сильнее.

«Идет третья волна пандемии. И возможно, она будет не слабее второй как минимум, а может быть, и больше. Поэтому расслабляться не удастся и благоприятного режима не будет», — отметил он в ходе Гайдаровского форума.

Как добавил Кудрин, ожидаемого подъема экономики в конце прошлого года не произошло, в связи с чем необходимо будет принять новые меры поддержки и продумать стратегии борьбы с кризисом, что может привести к дополнительным бюджетным тратам.

Кроме того, Кудрин подчеркнул, что важными задачами остаются снижение бедности населения и структурные реформы.

«Нам нужны структурные реформы. От них никак не уйти. Всё равно, хоть откладываем их, но к ним придется возвращаться», — заключил глава Счетной палаты.

Ранее в пятницу глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит признаки ускорения инфляции в стране после пандемии COVID-19.

В конце декабря главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко не исключил вероятность третьей волны COVID-19. Он напомнил, что испанка, азиатский, свиной и птичий грипп протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.

Однако в январе замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, уже пройден. Она обратила внимание на существующую тенденцию к стабилизации ситуации.

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