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В Белоруссии за сутки выявили 1941 случай коронавируса

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В Белоруссии за сутки выявили 1941 случай коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает БелТА со ссылкой на минздрав республики.

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Общее число случаев коронавируса в Белоруссии выросло до 221 604. Всего в стране от COVID-19 умерли 1564 пациента, а вылечились 204 500 человек.

12 января епископ Русской православной церкви на покое, почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) умер в возрасте 85 лет. О причинах смерти не сообщается. Известно, что 16 декабря митрополита госпитализировали с коронавирусом.

Ранее, 5 января, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса является наказанием за то, что человечество по-хамски относится к природе, передает RT.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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