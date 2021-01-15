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Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили заявление по Карабаху

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Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Заявление об этом распространил 15 января на своем сайте азербайджанский МИД.

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По данным ведомства, министры обменялись мнениями о ходе реализации трехстороннего заявления, подписанного Россией, Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020 года.

Также главы ведомств обсудили вопросы, вытекающие из совместного заявления, подписанного в Москве 11 января 2021 года.

«Стороны также обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — отметили в Баку.

Ранее 15 января президент России Владимир Путин вынес на обсуждение членов Совбеза итоги трехсторонней встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

В понедельник, 11 января, по инициативе Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Пашинян тогда заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена.

Алиев, в свою очередь, подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было.

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