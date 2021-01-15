Оператор объяснил задержку возобновления строительства «Северного потока – 2»

Компания Nord Stream 2 AG пока не торопится продолжать работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, несмотря на новое расписание прокладки в исключительной экономической зоне королевства. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании.

«У нас есть разрешение от энергетического агентства страны (ДЭА) на начало работ с пятницы. Но это не означает, что мы в пятницу возобновим укладку труб», — заявил собеседник издания.

Он объяснил, что прежде нужно провести проверку технического оборудования, процесс займет несколько дней. В результате решение о возобновлении строительства будет принято только в конце января или начале февраля.

Как добавили источники в деловых кругах ФРГ, возможной причиной приостановки работ является инаугурация избранного президента США Джо Байдена. При этом в период перерыва немецкие власти имеют возможность договориться с новой администрацией в Вашингтоне по «Северному потоку – 2» и урегулировать имеющиеся разногласия.

В материале Handelsblatt указано, что отсрочка строительства является закономерным следствием для Германии, поскольку правительство страны намерено провести консультацию с новыми американскими властями. Однако в Nord Stream 2 AG могут опасаться возможной реакции действующего президента США Дональда Трампа, которая может быть непредсказуемой.

Ранее в пятницу советник Байдена Николас Бернс заявил, что действие американских санкций против «Северного потока – 2» необходимо приостановить, как и строительство самого газопровода, для того чтобы спокойно провести переговоры между США и вовлеченными в проект странами.

13 января появились сведения о том, что Госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по версии американского ведомства, помогают в строительстве «Северного потока – 2», о возможном риске введения против них санкций со стороны Вашингтона.

В ответ на это директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление со стороны Вашингтона.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.