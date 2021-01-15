Суд рассмотрит иск историка Соколова к Понасенкову 25 февраля

Слушание иска осужденного за убийство историка Олега Соколова к его научному оппоненту публицисту Евгению Понасенкову состоится 25 февраля. Об этом 15 января говорится в карточке дела на сайте Савеловского районного суда.

«Назначена беседа на 25 февраля в 9:40», — говорится в материалах дела.

Делопроизводство категории «о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам» началось 13 января.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Соколова Александра Торгашева, в основе иска лежит требование опровергнуть распространенные Понасенковым в 2018 году видеоролики, в которых он обвиняет историка в плагиате его научных трудов и оскорбляет его.

«Это разбирательство идет давно. Это будет новое слушание иска. Суды первой и второй инстанции еще в 2018–2019 годах удовлетворили исковые требования Соколова к Понасенкову по данному делу. Но были отмены в кассации и отправлены на новое рассмотрение», — указал защитник.

25 декабря 2020 года Понасенков призвал лишить защитников Соколова адвокатского статуса за «ложные показания лиц, которых они вводили в процесс».

В тот же день суд приговорил Соколова к 12,5 года колонии за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Сам историк признал вину и раскаялся в содеянном, однако утверждал, что совершил преступление «в состоянии полного умопомрачения».

О конфликте между Соколовым и московским историком Понасенковым стало известно в 2018 году. Понасенков обвинил Соколова в плагиате: якобы экс-доцент СПбГУ заимствовал концепции из его монографии «Первая научная история войны 1812 года», но не сделал ссылок.

Конфликт ученых стал поводом для судебного разбирательства. Понасенков подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В первой инстанции суд встал на сторону экс-доцента СПбГУ, а Санкт-Петербургский городской суд это решение отменил, частично удовлетворив требования истца. Оппоненты дошли до кассации, которая в марте этого года оставила решение апелляционного суда без изменений.