Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минтруд подготовил проект о повышении пособий для ряда граждан
Политика
В Уфе избрали нового мэра
Мир
В Великобритании обнаружили бразильский штамм коронавируса
Мир
Австрия ввела предварительную онлайн-регистрацию для въезжающих в страну
Общество
Минтруд отметил снижение числа безработных в России
Мир
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями
Мир
ЕС ввел санкции против главы МИД Сирии
Мир
Строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае
Мир
В Британии по ошибке удалили данные о 150 тыс. правонарушителей

В Уфе избрали нового мэра

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новым мэром Уфы избрали Сергея Грекова. Соответствующее решение единогласно приняли в пятницу, 15 января, депутаты городского совета.

«Принято решение о назначении главой администрации городского округа город Уфа по контракту Грекова Сергея Николаевича», — цитирует председателя горсовета Валерия Трофимова ТАСС.

На заседании присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров, руководитель его администрации Александр Сидякин и прокурор Уфы Сергей Воронов, передает RT.

Ранее, 29 октября 2020 года, сообщалось, что мэр Уфы Ульфат Мустафин умер от осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021