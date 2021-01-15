В Уфе избрали нового мэра

Новым мэром Уфы избрали Сергея Грекова. Соответствующее решение единогласно приняли в пятницу, 15 января, депутаты городского совета.

«Принято решение о назначении главой администрации городского округа город Уфа по контракту Грекова Сергея Николаевича», — цитирует председателя горсовета Валерия Трофимова ТАСС.

На заседании присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров, руководитель его администрации Александр Сидякин и прокурор Уфы Сергей Воронов, передает RT.

Ранее, 29 октября 2020 года, сообщалось, что мэр Уфы Ульфат Мустафин умер от осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19.