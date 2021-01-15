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В центре мониторинга в Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции

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В совместном центре по мониторингу по перемирию в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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«Местоположение центра мониторинга по перемирию определено — это Агдамский район Азербайджана. Контейнеры уже пришли, строительство началось. На первом этапе там будут служить по 60 турецких и российских военнослужащих. Наши военные уже начали туда отправляться», — привели его слова в газете Sabah.

Он добавил, что это будет небольшой наблюдательный центр. При необходимости его можно будет расширить.

«Если в будущем возникнет необходимость, мы договоримся с Азербайджаном и нужную поддержку всегда окажем», — отметил глава турецкого МИДа.

В конце декабря прошлого года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона направила 60 представителей военного персонала в Азербайджан в рамках реализации договоренностей по Нагорному Карабаху.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 декабря объявил о создании российско-турецкого мониторингового центра по Нагорному Карабаху в Агдаме, который перешел под контроль Баку.

В начале декабря Москва и Анкара завершили переговоры о совместном центре по Карабаху и подписали соглашение по порядку развертывания и функционирования совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в этом регионе.

9 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике с 10 ноября. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона, возвращение беженцев в НКР и создание центра мониторинга, в который будут сообщать о соблюдении режима перемирия и направлять жалобы жители региона.

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