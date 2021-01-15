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Якутия показала рост по налоговым поступлениям за счет нефти и газа

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Глава Якутии Айсен Николаев рассказал о диверсификации экономики республики. Последствия от рекордного обвала алмазного рынка регион выправил за счет нефтяной и газовой промышленности.

По словам Николаева, алмазный рынок пережил самое сильное падение после окончания Второй мировой войны. Из-за этого республиканский бюджет недобрал серьезные суммы. На Гайдаровском форуме глава Якутии отметил, что потери удалось компенсировать и даже выйти в плюс за счет нефти, газа и золота. Регион показал рост по налоговым поступлениям в бюджет.

«В связи с развитием нефтяной и газовой промышленности за 2019 год заплачено только НДПИ в федеральный бюджет 150 млрд рублей и в бюджет республики более 20 млрд […] По 2020 году показатели будут чуть ниже — драматическое падение цен на углеводороды известно, но 2021 год станет годом восстановления. По налогам у нас в 2020 году рост на 8 млрд рублей по сравнению с 2019 годом», — цитирует Айсена Николаева «Нефть и Капитал».

Особые перспективы глава республики связал с развитием арктических территорий, которые составляют больше половины площади Якутии. Николаев отметил, что, по некоторым оценкам, запасы углеводородов Арктики могут быть колоссальными.

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