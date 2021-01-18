Мутное время: как Америка пережила Трампа

Макаллен — город в Техасе на американо-мексиканской границе. Именно здесь, по данным пограничников, задерживается наибольшее число нелегальных мигрантов. Возведение пограничной стены — один из основных пунктов предвыборной программы Трампа. В начале 2019-го он ввел режим чрезвычайного положения в стране для того, чтобы получить финансы и достроить ее, а затем объявил о дополнительных тарифах на мексиканские товары, чтобы побудить Мексику начать борьбу с нелегальной миграцией. 16 января 2021-го режим ЧП из-за ситуации с Мексикой был продлен на год