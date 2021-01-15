Австрия ввела предварительную онлайн-регистрацию для въезжающих в страну

Власти Австрии с пятницы, 15 января, вводят обязательную онлайн-регистрацию для всех въезжающих в страну в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте австрийского минздрава.

Для регистрации необходимо заполнить форму на сайте ведомства, указать свои контактные данные и местонахождение за несколько дней до поездки, а также адрес проживания в Австрии и запланированный срок нахождения там.

На сайте также можно загрузить результат теста на COVID-19. При отсутствии технических средств для заполнения документа онлайн, форму разрешено заполнить в распечатанном виде.

Далее система проинформирует человека о правилах нахождения в Австрии. Въезжающего уведомят о необходимости соблюдения режима самоизоляции по приезде в зависимости от страны, из которой он прибывает.

Исключение сделано для транзитных пассажиров, путешествующих по неотложным семейным обстоятельствам, а также для тех, кто осуществляет грузовые или пассажирские перевозки.

Ранее, 4 января, стало известно, что пять человек в Австрии заразились новыми штаммами коронавируса, выявленными в Великобритании и ЮАР.