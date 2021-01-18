Конец прошлого года и начало нынешнего ознаменовались рекордами курса биткоина. Эта криптовалюта в ноябре после президентских выборов в США, на которых выиграл Джо Байден, дорожала до $19 тыс. В декабре ее стоимость поднималась до $26 тыс., а уже в январе превышала $40 тыс. Затем последовала небольшая коррекция, но уже после утверждения 14 января второго импичмента Дональду Трампа биткоин снова стал расти в цене.

При этом с начала ноября курс доллара последовательно снижается. Если еще 2 ноября до выборов в США «американец» стоил почти 81 рубль, то 15 января — чуть больше 73 рублей, то есть доллар существенно сдал свои позиции на фоне политической нестабильности в Америке, в то время как криптовалюта, которая ничем не обеспечена, резко подорожала.

Что это? Недоверие инвесторов к доллару в неспокойные времена? Похоже на то.

Кризисы, будь то политические или экономические, всегда демонстрируют, кому инвесторы доверяют больше. Например, с началом коронакризиса все тут же побежали скупать золото, что за год увеличило стоимость акций золотодобывающих компаний чуть ли не вдвое. Таким образом, этот благородный металл лишний раз подтвердил свой статус защитного актива.

Вряд ли биткоин в частности и криптовалюты в целом можно назвать защитными активами, но факт остается фактом: в период политической нестабильности в США на цифровые активы резко вырос спрос, что значительно увеличило их стоимость.

Дело в том, что победа демократов в американских выборах вызвала некоторые опасения по поводу роста инфляции в стране. Джо Байден пообещал новые «вертолетные» деньги для помощи американцам в преодолении коронакризиса. Рост долларовой массы в обороте также снова ударит по его курсу. Биткоин же в свою очередь от инфляции никак не зависит. Кроме того, победа демократов может привести к тому, что часть новых «вертолетных» денег пойдет на покупку криптовалют.

На рост котировок цифровых денежных средств также могли повлиять изменения в законодательстве США. Теперь банки имеют право использовать для платежей стейблкоины — те криптовалюты, которые приравнены к курсам фиатных валют. Наиболее известная среди них — Tether, привязанная к доллару.

Поэтому профильные эксперты уверены, что биткоин будет дорожать и дальше. Например, JPMorgan Chase сообщил, что в долгосрочной перспективе цена этой криптовалюты может составить $146 тыс. Аналитики Citibank пошли еще дальше: по их прогнозу в 2021 году курс биткоина вырастет до $300 тыс., а доллар обвалится на 20%.

Нулевые или отрицательные ставки заставляют инвесторов искать активы, которые приносят доходность, и один из флагманов — это криптовалюты. В отличие от акций, «справедливая» цена которых ограничена прибылями и другими показателями компаний, цифровые деньги не ограничены ничем, кроме баланса спроса и предложения.

К слову об акциях. Примечательно, что не только доллар стал дешеветь на фоне политической нестабильности в США, но еще и бумаги ряда американских IT-компаний. Притом что в целом после выборов в Америке рынки росли, акции Facebook подешевели с $294 5 ноября 2020-го до $245 сейчас. Бумаги Twitter с 18 декабря снизились в цене на $10 — до $45.

А на этой неделе Facebook и Twitter потеряли в общей сложности чуть больше $51 млрд рыночной стоимости. Виной тому — блокировка аккаунтов Дональда Трампа. Акционеры стали продавать бумаги, потому что опасались массового ухода пользователей.

Социальные сети объяснили блокировку аккаунтов Трампа его подстрекательством к насилию. Также Facebook и Twitter стали банить странички сторонников Дональда Трампа.

Таким образом, игры в политику серьезных IT-компаний с мировым именем бьют в первую очередь по ним же. В будущем, когда политический кризис в США уляжется, бумаги, конечно, могут отрасти обратно. Вот только профессиональные инвесторы уже задумаются, а стоит ли в них вкладываться вдолгую, если в любой момент соцсети снова могут вмешаться в политические конфликты и заставить своих акционеров терять деньги.

Автор — редактор отдела экономики и финансов газеты «Известия»

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