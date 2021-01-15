Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями

Правительство Нидерландов уходит в отставку в полном составе на фоне скандалов с детскими пособиями. Об этом сообщила в пятницу, 15 января, Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Премьер-министр страны Марк Рютте намерен подать в ближайшее время официальное прошение о роспуске правительства королю Виллему-Александеру.

Скандал с детскими пособиями разгорелся в середине декабря 2020 года. Парламентский комитет опубликовал итоги расследования, согласно которым 9 тыс. родителей Нидерландов были ошибочно обвинены в злоупотреблении системы детских пособий. Отмечается, что из-за обвинения могли пострадать гораздо больше семей.

Ответственными за эту ситуацию признали министров, госслужащих, а также депутатов парламента и суды. Их обвиняют в отказе от помощи нуждающимся семьям, которые были вынуждены, находясь в тяжелом финансовом положении, вернуть детские пособия государству.

Ранее, 13 января, премьер-министр Кувейта Сабах Аль Халед ас-Сабах подал эмиру прошение об отставке правительства через месяц после назначения кабмина.

На следующий день, 14 января, стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен выступить 18 января в палате депутатов национального парламента, где поставит вопрос о доверии правительству.