ЕС ввел санкции против главы МИД Сирии

Евросоюз включил главу МИД Сирии Фейсала Микдада в санкционный список, запретив ему въезд на территорию сообщества. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 15 января, заявлении Совета ЕС.

«Ввиду серьезности ситуации в Сирии и в связи с недавним назначением Фейсала Микдада министром иностранных дел он должен быть добавлен в список физических и юридических лиц, в отношении которых действуют [односторонние] ограничительные меры ЕС», — говорится в заявлении.

В октябре 2020 года стало известно о продлении Евросоюзом санкций за применение химоружия. Под ограничения попала одна организация — сирийский Центр научных исследований и разработок. В ЕС считают, что она занимается разработкой химоружия.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет въезда в Евросоюз.

В конце сентября США также расширили санкции в отношении Сирии. Тогда в список попали шесть граждан республики и 13 сирийских компаний.

20 августа Вашингтон ввел санкции против шести сирийских граждан из близкого окружения президента республики Башара Асада.