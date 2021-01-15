Актера Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище

Актера и режиссера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище в Московской области. Об этом сообщили в пятницу, 15 января, в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«Дениса Анатольевича похоронили на Ново-Люберецком кладбище», — цитирует представителя пресс-службы «РИА Новости».

Карасев скончался 12 января в 57 лет от сердечной недостаточности, передает RT.

Карасев — российский актер театра и кино, режиссер. Родился в 1963 году, в 1981 году поступил в ГИТИС. В 1985 году стал актером Театра имени Маяковского, затем перешел в «Ленком».

Карасев сыграл более чем в 50 картинах. Известен по ролям в фильмах и сериалах «Сволочи», «Дальнобойщики», «Каменская», «Мы из будущего 2» и многих других, сообщает телеканал «Звезда».