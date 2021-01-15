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Шесть человек спасли из горящего дома на северо-западе Москвы

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Шесть человек спасли из горящей многоэтажки на северо-западе Москвы. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Берзарина. Огонь возник в квартире, расположенной на 12-м этаже здания.

Известно, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в пятницу стало известно, что 14 января один человек погиб в результате пожара в столичном районе Новокосино, еще троих удалось спасти. Площадь пожара составила 15 кв. м.

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