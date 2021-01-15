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Дело о незаконном вывозе подаренной Лаврову иконы возбудили на Украине

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Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о незаконном вывозе иконы, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком в Восточном Сараеве. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

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«Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу о незаконном вывозе. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в её скорейшем возвращении на Украину», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Николенко добавил, что то, что икона происходит с украинской территории, является неоспоримым фактом, передает RT.

14 декабря Лавров побывал с официальным визитом в Боснии и Герцеговине. В частности, он посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, найденную в Луганске, возрастом в 300 лет.

16 декабря стало известно, что посольство Украины в Сараево направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту, в которой потребовало объяснить происхождение иконы и назвало ее «объектом культурного наследия Украины». В боснийском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что этот запрос был перенаправлен в президиум страны.

19 декабря в МИД РФ сообщили, что икону вернут дарителям для уточнения ее истории.

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