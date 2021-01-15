Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае
Мир
В Британии по ошибке удалили данные о 150 тыс. правонарушителей
Мир
В Индонезии эвакуировали около 15 тыс. человек из-за землетрясения
Мир
Парагвай зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Россия и Турция в январе обсудят вопрос поставки второго комплекта С-400
Политика
Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии
Спорт
Российские гонщики заняли весь пьедестал «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу
Спорт
Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России
Сюжет:

ВОЗ изучит обстоятельства смерти 23 норвежцев после вакцинации от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомлена о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации от коронавируса и будет следить за ходом расследования. Об этом 15 января рассказала представитель ВОЗ Катарина де Кат.

Ковидная метка: к чему может привести идея бейджей для привитых
Эксперты оценили инициативу как спорную, но отметили, что поощрять вакцинацию необходимо

«Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей», — цитирует специалиста «РИА Новости».

О смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19 стало известно накануне. Прививочная кампания началась в стране 27 декабря 2020 года.

Первыми в Норвегии были привиты постояльцы дома престарелых в Осло. Двое постояльцев скончались 5 января, 8 января стало известно о еще одном случае летального исхода.

14 января во Франции выявили шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021