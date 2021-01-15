ВОЗ изучит обстоятельства смерти 23 норвежцев после вакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомлена о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации от коронавируса и будет следить за ходом расследования. Об этом 15 января рассказала представитель ВОЗ Катарина де Кат.

«Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей», — цитирует специалиста «РИА Новости».

О смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19 стало известно накануне. Прививочная кампания началась в стране 27 декабря 2020 года.

Первыми в Норвегии были привиты постояльцы дома престарелых в Осло. Двое постояльцев скончались 5 января, 8 января стало известно о еще одном случае летального исхода.

14 января во Франции выявили шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech.