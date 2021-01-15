Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае
Мир
В Британии по ошибке удалили данные о 150 тыс. правонарушителей
Мир
В Индонезии эвакуировали около 15 тыс. человек из-за землетрясения
Мир
Парагвай зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Россия и Турция в январе обсудят вопрос поставки второго комплекта С-400
Политика
Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии
Спорт
Российские гонщики заняли весь пьедестал «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу
Спорт
Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России

АвтоВАЗ повысил стоимость своих автомобилей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России в январе 2021 года цены на автомобили Lada в среднем выросли на 2%. Об этом 15 января сообщает ТАСС.

От «Весты» до «Майбаха»: какие новинки ждать в 2021 году
Самые интересные премьеры российского автомобильного рынка

Отмечается, что больше всего подорожал универсал Lada Vesta в версии Cross, меньше всего — Lada Granta в кузове седан.

Так, Lada Vesta универсал подорожала на 31 тыс. рублей, а в версии Cross — на 39 тыс. рублей. Стоимость Lada Vesta в кузове седан выросла на 20 тыс. рублей.

Кроссовер Lada Xray подорожал в январе на 10 тыс. рублей. Стоимость Lada Granta в кузове седан увеличилась на 10 тыс. рублей, Lada Niva Legend стала дороже на 12 тыс. рублей.

Всего в 2020 году АвтоВАЗ повышал стоимость своих автомобилей пять раз.

14 января сообщалось, что Группа Renault представила свою очередную стратегию работы под названием Renaulution. В стратегии прописаны планы, которые касаются АвтоВАЗа и бренда «Лада» (входят в Группу Renault). В частности, в иерархии Группы Renault отечественная Lada будет объединена с румынской маркой Dacia.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021