АвтоВАЗ повысил стоимость своих автомобилей

В России в январе 2021 года цены на автомобили Lada в среднем выросли на 2%. Об этом 15 января сообщает ТАСС.

Отмечается, что больше всего подорожал универсал Lada Vesta в версии Cross, меньше всего — Lada Granta в кузове седан.

Так, Lada Vesta универсал подорожала на 31 тыс. рублей, а в версии Cross — на 39 тыс. рублей. Стоимость Lada Vesta в кузове седан выросла на 20 тыс. рублей.

Кроссовер Lada Xray подорожал в январе на 10 тыс. рублей. Стоимость Lada Granta в кузове седан увеличилась на 10 тыс. рублей, Lada Niva Legend стала дороже на 12 тыс. рублей.

Всего в 2020 году АвтоВАЗ повышал стоимость своих автомобилей пять раз.

14 января сообщалось, что Группа Renault представила свою очередную стратегию работы под названием Renaulution. В стратегии прописаны планы, которые касаются АвтоВАЗа и бренда «Лада» (входят в Группу Renault). В частности, в иерархии Группы Renault отечественная Lada будет объединена с румынской маркой Dacia.