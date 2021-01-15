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Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу
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Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу

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Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе (ДОН), сообщается в пятницу, 15 января, на сайте российского МИДа.

Пробить ДОН: на каких условиях РФ остается в Договоре по открытому небу
США вышли из него 22 ноября

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — говорится в публикации российского внешнеполитического ведомства.

Соответствующее уведомление будет направлено депозитариям по завершении этих процедур.

В МИДе также напомнили, что в ноябре 2020 года Вашингтон «под надуманным предлогом» вышел из Договора, таким образом «нарушив баланс интересов государств-участников». Роль ДОНа как инструмента укрепления доверия и безопасности между странами была подорвана, добавили в министерстве.

«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — подчеркнули в МИДе.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Александр Романович прокомментировал заявление российского МИДа, отметив, что оно является результатом действий США.

«Что тут комментировать, если США объявили о выходе, то мы принимаем решения, которые находятся в сфере наших национальных интересов. Все это лаконично и просто. Он не ответный шаг. Как можно находится в каком-то договоре, если один из участников из него выходит?» — приводит его слова РЕН ТВ.

Романович добавил, что главной на сегодняшний день проблемой является то, что действия США снижают уровень международной безопасности.

Вашингтон 22 ноября подтвердил, что больше не является участником договора по открытому небу.

В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением американской стороны, указав, что без нее документ является несостоятельным.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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