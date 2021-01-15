Берлускони выписали из больницы в Монако

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из кардиоторакального центра в Монако. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, итальянский телеканал Rai News 24.

По данным телеканала, Берлускони вернулся в дом своей дочери Марины, который находится неподалеку от Ниццы, где он провел большую часть пандемии COVID-19.

Накануне, 14 января, стало известно о госпитализации Берлускони в Монако из-за проблем с сердцем. Решение о госпитализации 84-летнего лидера партии «Вперед, Италия» принял его личный врач Альберто Дзангрилло.

В этот же день, экс-премьер-министр Италии написал в социальной сети о своем состоянии здоровья. Он отметил, что находится в хорошем состоянии.

Берлускони объяснил, что госпитализация потребовалась для проведения рутинного осмотра и анализов.