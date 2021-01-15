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В Хабаровске водитель автобуса отнял шапку у ребенка без билета

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Правоохранители возбудили уголовное дело, после того как водитель автобуса отобрал у ребенка шапку в качестве оплаты за проезд. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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По некоторым данным, у 14-летней девочки не хватило денег, чтобы купить билет, за что водитель отобрал ее головной убор. В результате подростку пришлось идти домой без шапки пешком при минусовой температуре воздуха.

«Данное происшествие <...> вызвало большой общественный резонанс. Следственными органами <...> незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»)», — отмечается на сайте ведомства.

Специалисты установили личность водителя. В настоящее время следователи устанавливают подробности случившегося.

Ранее в январе сообщалось, что на западе Москвы двое мужчин, вооруженных ножом, украли у курьера пакет с продуктами. По факту происшествия задержали двух граждан в возрасте 22 и 24 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело о разбое.

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