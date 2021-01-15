Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае
Мир
В Британии по ошибке удалили данные о 150 тыс. правонарушителей
Мир
В Индонезии эвакуировали около 15 тыс. человек из-за землетрясения
Мир
Парагвай зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Россия и Турция в январе обсудят вопрос поставки второго комплекта С-400
Политика
Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии
Спорт
Российские гонщики заняли весь пьедестал «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу
Спорт
Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России

Новый детский сад откроют в Нижнем Тагиле на следующей неделе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на следующей неделе планирует открыться детский сад № 210 по улице Удовенко, 4. Об этом сообщает городская администрация.В дошкольном учреждении выполнили все указания пожарного надзора и получили положительное заключение.

Как рассказала ТагилСити.ру заведующая Татьяна Овчинникова, в детсаду откроются три группы для разных возрастов. Открытие запланировано на понедельник, 18 января. Учреждение примет 50 детей.

По данным издания, два новых детсада на ГГМ в Нижнем Тагиле были готовы к открытию в 2020 году, однако принять детей они не смогли. Причиной стало изменение законодательства в сфере пожарного надзора. В помещениях групп необходимо было установить пожарные оповещатели.

В дошкольном учреждении выполнили все указания пожарного надзора и получили положительное заключение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021