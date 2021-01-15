Новый детский сад откроют в Нижнем Тагиле на следующей неделе

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на следующей неделе планирует открыться детский сад № 210 по улице Удовенко, 4. Об этом сообщает городская администрация.В дошкольном учреждении выполнили все указания пожарного надзора и получили положительное заключение.

Как рассказала ТагилСити.ру заведующая Татьяна Овчинникова, в детсаду откроются три группы для разных возрастов. Открытие запланировано на понедельник, 18 января. Учреждение примет 50 детей.

По данным издания, два новых детсада на ГГМ в Нижнем Тагиле были готовы к открытию в 2020 году, однако принять детей они не смогли. Причиной стало изменение законодательства в сфере пожарного надзора. В помещениях групп необходимо было установить пожарные оповещатели.

В дошкольном учреждении выполнили все указания пожарного надзора и получили положительное заключение.