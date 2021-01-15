Рыночная капитализация TCS Group превысила $8 млрд

Рыночная капитализация TCS Group, головной компании Тинькофф Банка, превысила $8 млрд. По состоянию на 15:30 мск, торговый оборот в бумагах компании на Московской бирже составил более 1,3 млрд рублей. Капитализация группы — $8,3 млрд.

Депозитарные расписки группы продолжают расти после ралли, начавшегося в прошлую пятницу, пишет BCS Express.

15 января ценные бумаги компании прибавили еще 10% и впервые торговались выше 3,3 тыс. рублей. При этом индекс Московской биржи в 15:30 мск терял 0,3%.

7 января траст семьи Олега Тинькова поручил TCS Group конвертировать 69 914 043 акций класса «B» в обыкновенные акции класса «А» на паритетных началах. Эта информация следует из раскрытия информации группы на Лондонской бирже. Каждой из акций теперь соответствует один голос. До сих пор акции Тинькова и семьи были суперголосующими — каждой акции соответствовало 10 голосов. Таким образом, объем голосующих прав Тинькова уменьшился с 84 до 35%. В январе бизнесмен снизил свою долю в группе до 35%.

Конвертация должна упростить структуру капитала и спровоцировать перемены в корпоративном управлении, отмечают в TCS Group.

Решение о конвертации акций холдинга спровоцировало ралли глобальных депозитарных расписок группы (ГДР) (+22% с начала года) в прошлую пятницу, 8 января.

«Этот шаг станет началом по-настоящему публичной истории TCS Group без доминирующего голосующего влияния Олега Тинькова», — говорится в аналитическом отчете Газпромбанка (есть в распоряжении «Известий»).

Подчеркивается, что сейчас инвесторы сосредоточены только на позитивных моментах, в частности на укреплении структуры капитала и прозрачности процедур голосования.

«Благодаря недавнему ралли ГДР TCS Group уже отвечают критериям для перехода из индекса MSCI малой капитализации в основной индекс MSCI в феврале, при этом приток пассивного капитала ожидается на сумму $206 млн. Чтобы это стало возможным, рыночная капитализация группы должна быть не ниже $6,9 млрд на дату фиксирования цены для целей пересмотра индекса», — отмечают аналитики.

TCS Group считает это вполне реализуемым, «учитывая ожидаемо позитивный новостной поток в отношении группы в 1К21 (новые инициативы в сфере корпоративного управления после изменений в структуре голосующих прав, раскрытие новой стратегии группы), утверждается в документе.

Компания повышает целевую цену для своих глобальных депозитарных расписок на 46%, до $42,4, после ее экстраполяции на 12-месяцев и понижения ожидаемой стоимости капитала на 70 б.п., до 14,4%, на фоне улучшения структуры капитала.

Также группа сохраняет рекомендацию «по рынку», поскольку фундаментальный потенциал роста ограничен. «При этом на фоне указанных выше краткосрочных триггеров бумага остается тактически интересной», — отмечают аналитики.

Тиньков основал TCS Group Holding PLC в 2006 году. В состав холдинга, помимо Тинькофф Банка, входят виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование» и сеть центров разработки.