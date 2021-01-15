Эксперт назвал странной идею введения бейджей для вакцинировавшихся

Ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын счел малоэффективной мерой введение специальных бейджей для привившихся от COVID-19 граждан.

«Бейджики и всё прочее кажутся странной идеей: их будут передавать друг другу, даже если они с фотографией», — сказал он 15 января в интервью телеканалу «Россия-24».

Он предложил понаблюдать, какие результаты данная инициатива принесет в Южно-Сахалинске.

Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что жители региона, привившиеся от коронавирусной инфекции, смогут получить бейджи, благодаря которым им можно не носить медицинские маски в общественных местах.

В то же время, сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что после вакцинации от коронавируса необходимо носить медицинские маски и соблюдать все меры безопасности, предписанные в период распространения COVID-19.

Директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов подчеркнул, что маски необходимо носить в качестве страховки даже привившимся.

Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал вакцинировавшихся носить медицинские маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета, пишет «Газета.ру».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.