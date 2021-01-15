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Эксперт назвал странной идею введения бейджей для вакцинировавшихся

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Ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын счел малоэффективной мерой введение специальных бейджей для привившихся от COVID-19 граждан.

Ковидная метка: к чему может привести идея бейджей для привитых
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«Бейджики и всё прочее кажутся странной идеей: их будут передавать друг другу, даже если они с фотографией», — сказал он 15 января в интервью телеканалу «Россия-24».

Он предложил понаблюдать, какие результаты данная инициатива принесет в Южно-Сахалинске.

Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что жители региона, привившиеся от коронавирусной инфекции, смогут получить бейджи, благодаря которым им можно не носить медицинские маски в общественных местах.

В то же время, сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что после вакцинации от коронавируса необходимо носить медицинские маски и соблюдать все меры безопасности, предписанные в период распространения COVID-19.

Директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов подчеркнул, что маски необходимо носить в качестве страховки даже привившимся.

Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал вакцинировавшихся носить медицинские маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета, пишет «Газета.ру».

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