Собянин поздравил композитора Максима Дунаевского с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в пятницу, 15 января, с днем рождения народного артиста России Максима Дунаевского.

В поздравлении Дунаевскому Собянин отметил огромный талант и высочайший профессионализм композитора. «Ваши прекрасные песни любимы несколькими поколениями слушателей. Без вашей музыки невозможно представить десятки популярных фильмов, вошедших в золотой фонд нашего кино», — цитирует текст поздравительной телеграммы агентство городских новостей «Москва».

Дунаевский родился в 1945 году в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Окончил музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также теоретико-композиторский факультет Московской консерватории по классу композиции.

Особую известность композитору принесли мюзиклы «Тили-тили-тесто…», «Емелино счастье», «Три мушкетера», «Дети капитана Гранта».

Всего композитор написал музыку более чем к 60 кинолентам.

В 2005 году композитору вручили орден Петра Великого I степени. В 2006 году Дунаевский удостоился звания народного артиста России.