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В МИДе заявили о стремлении предотвратить рост напряженности из-за распада ДОН

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В Москве исходят из необходимости предотвратить рост напряженности в связи с прекращением Договора об открытом небе (ДОН). Об этом заявил в пятницу, 15 января, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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«Это была очень действенная мера доверия и транспарентности, были хоть какие-то намеки на возможность формирования общей системы безопасности в интересах всех. Мы исходим из того, что рост напряженности надо предотвратить, и будем предпринимать все возможные усилия», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее, 15 января, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что вина за прекращение Договора по открытому небу целиком лежит на США и их союзниках по НАТО.

В этот же день МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

В конце ноября прошлого года помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что США больше не являются участником ДОНа.

Член комитета американского сената по международным отношениям Боб Менендес считает, что выход из соглашения делает США менее защищенными от России. Он назвал решение администрации своей страны безрассудным, так как ДОН давал Вашингтону и его союзникам важную информацию о военных силах России.

Москва заявила, что Россия будет добиваться твердых гарантий того, чтобы оставшиеся в ДОНе участники твердо выполняли свои обязательства.

В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением американской стороны, указав, что без нее документ является несостоятельным.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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