Ушел из жизни актер театра Табакова Александр Воробьев

Заслуженный артист России Александр Воробьев скончался на 59-м году жизни. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова.

«С прискорбием сообщаем, что 15 января не стало заслуженного артиста Александра Воробьева. Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет», — говорится в публикации на официальном сайте театра.

Там добавили, что актерская карьера Воробьева началась именно в театре Табакова. В 1988 году он стал зрителем спектакля «Полоумный Журден», после чего принял решение играть именно в этом театре. О своем желании актер рассказал Олегу Табакову, и с января 1989 года Воробьев стал членом труппы.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что его уход стал горем для труппы.

Воробьев родился в 1962 году, в 1983-м стал выпускником ГИТИСа. Помимо театра, играл в кино, на его счету более 50 ролей в фильмах, в частности, в лентах «Участок», «Громовы. Дом надежды», «Лето волков» и сериалах «Каменская», «Адмиралъ», «Дальнобойщики» и других.