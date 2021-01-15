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Строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае

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Прокладка труб газопровода «Северный поток – 2» в датских водах будет закончена в мае. Об этом свидетельствует расписание строительства, оказавшееся в пятницу, 15 января, в распоряжении «Интерфакса».

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В соответствии с графиком начало строительных работ запланировано на вторую половину января. Их окончание ожидается к середине последней недели мая. Затем укладка труб продолжится на территории Германии.

Строительство будет осуществляться со скоростью 0,4 километра в день с учетом погодных условий. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода завершено более 2300 км (то есть 94%).

Ранее в этот же день стало известно, что Германия расширила временные рамки выданного разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» в своих водах до конца мая.

Накануне оператор проекта Nord Stream 2 заявил, что работы по укладке части «Северного потока – 2» в водах Дании начнутся с 15 января. Строительство планируется закончить в июне.

В начале декабря BSH подтвердило, что согласовало укладку СП-2 в германских водах на декабрь и рассматривает заявку на продолжение работ в январе–апреле 2021-го.

В прокладке труб участвуют судно «Академик Черский» и баржа-трубоукладчик «Фортуна». Баржа оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали газопровода в германской исключительной экономической зоне.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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