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Политолог сравнил жену Навального с Тихановской

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Жена блогера Алексея Навального Юлия может заменить мужа на политической сцене, как это случилось в Белоруссии в случае со Светланой Тихановской, заявил «Известиям» директор Центра политического анализа Павел Данилин 15 января.

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«Западные кураторы любят работать по кальке. Им кажется, что то, что сработало в одном месте, сработает и в другом. [Сергей] Тихановский, находящийся в тюрьме в Белоруссии, тут же получил свою супругу в качестве кандидата в президенты. Учитывая, что западные кураторы специально толкают Навального, чтобы он сел в тюрьму, тут же его жена выйдет на сцену и станет кандидатом в депутаты в Госдумы, может быть вступит в партию, и из нее будут лепить народного трибуна, который борется за дело мужа, сидящего в тюрьме. Своего рода жена Нельсона Манделы», — сказал политолог.

По его словам, Алексей Навальный очевидно управляемый политик, готовый использовать все методы, чтобы навредить России.

13 января, блогер объявил в соцсетях о возвращении в Москву из Германии 17 января. При этом за неделю до этого в системе Симоновского районного суда Москвы появилось дело об отмене условного срока для оппозиционера. 14 января в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве заявили, что задержат Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

В конце декабря ФСИН заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, так как лечение в Германии уже должно было подойти к концу. Служба тогда заявляла, что к нему может быть применена ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса, согласно которой ведомство может попросить суд назначить реальное наказание вместо условного.

Также сообщалось, что в отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, была потрачена им на личные цели.

Навальный находился в Германии с 22 августа, куда его доставили на лечение в клинику «Шарите». Он почувствовал себя плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Навального доставили сначала в омскую больницу, после чего перевезли в Германию. 23 сентября россиянина выписали из немецкой больницы.

О якобы обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального стало известно уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи в ходе обследования интоксикацию веществом не обнаружили.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок», не приведя никаких доказательств. В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за инцидента с блогером.

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