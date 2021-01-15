Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае
Мир
В Британии по ошибке удалили данные о 150 тыс. правонарушителей
Мир
В Индонезии эвакуировали около 15 тыс. человек из-за землетрясения
Мир
Парагвай зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Россия и Турция в январе обсудят вопрос поставки второго комплекта С-400
Политика
Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии
Спорт
Российские гонщики заняли весь пьедестал «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу
Спорт
Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России

Маас заявил о желании Германии обсудить проект «Северный поток – 2» с США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия заинтересована в обсуждении с США проекта «Северный поток – 2». Об этом заявил в пятницу, 14 января, в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Трубный год: что будет с «Северным потоком – 2» в 2021-м
Газопровод может столкнуться с трудностями и после запуска в эксплуатацию

«Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы «Северного потока – 2», приводит Reuters его слова.

Он отметил, что власти США принимая в декабре решение о санкциях против СП-2 заверили в проведении консультаций на правительственном уровне перед введением ограничений.

«Мы считаем это положительным решением», — отметил Маас.

Ранее в этот же день Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии расширило временные рамки выданного разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» до конца мая.

В Госдепартаменте США 13 января предупредили компании о риске санкций за участие в проекте «Северный поток – 2».

На прошлой неделе региональный парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания в Германии одобрил учреждение экологического фонда для поддержки строительства газопровода. Целью фонда под названием «Защита климата и окружающей среды MV» является обход санкций США против проекта.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021