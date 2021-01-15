Маас заявил о желании Германии обсудить проект «Северный поток – 2» с США

Германия заинтересована в обсуждении с США проекта «Северный поток – 2». Об этом заявил в пятницу, 14 января, в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы «Северного потока – 2», приводит Reuters его слова.

Он отметил, что власти США принимая в декабре решение о санкциях против СП-2 заверили в проведении консультаций на правительственном уровне перед введением ограничений.

«Мы считаем это положительным решением», — отметил Маас.

Ранее в этот же день Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии расширило временные рамки выданного разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» до конца мая.

В Госдепартаменте США 13 января предупредили компании о риске санкций за участие в проекте «Северный поток – 2».

На прошлой неделе региональный парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания в Германии одобрил учреждение экологического фонда для поддержки строительства газопровода. Целью фонда под названием «Защита климата и окружающей среды MV» является обход санкций США против проекта.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.