Жителей Псковской области предупредили о похолодании

МЧС предупреждает жителей Псковской области о похолодании. Температура опустится до –26 градусов.

Согласно прогнозам, 16 января в регионе ожидается небольшой снег в ночные часы. Температура воздуха составит –21...–26 градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся до –15...–20 градусов. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Ветер усилится до 8 м/с.

Утром 15 января в Новоржевском районе несколько деревень остались без света. Причиной стал обрыв линий электропередач. Из-за ледяного дождя в начале января на многих ЛЭП образовался ледяной панцирь. Он не выдержал нагрузку при похолодании.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ожидается оттепель. На юге региона воздух прогреется до +7 градусов при поступлении теплых воздушных масс из-за циклона.