Жителя Воркуты будут судить за гибель двух девочек в ДТП

В Воркуте передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в гибели двух девочек в ДТП. Мужчина совершил наезд на пешеходов.

Авария произошла вечером 30 сентября в поселке Воргашор. По данным следствия, 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на группу подростков. От полученных травм 16-летняя девочка скончалась на месте. Еще три девочки 15-16 лет получили травмы и были доставлены в больницу. Одна из них скончалась в реанимации.

В правоохранительных органах уточнили, что наезд на пешеходов был произведен со скоростью свыше 100 км/ч. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Прокуратура утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.