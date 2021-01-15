В Subaru рассказали о новинках для России

Японская компания Subaru планирует в текущем году начать в России продажи двух новых кроссоверов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 15 января в редакцию «Известий».

«На весну запланирован дебют обновленного кроссовера Subaru XV, а летом во всех дилерских центрах Subaru станет доступным для заказа долгожданное новое поколение Outback, спроектированное на базе платформы Subaru Global Platform (SGP)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, не исключено, что в конце 2021 года Subaru представит на российском рынке новый кроссовер Forester.

Всего по итогам 2020 года через сеть российских официальных дилеров марки Subaru было продано 6240 новых автомобилей, что на 18,8% меньше, чем в 2019-м.

25 ноября сообщалось, что Subaru начинает в России продажи новой версии модели Forester под названием Sport.