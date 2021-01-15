Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае
Мир
В Британии по ошибке удалили данные о 150 тыс. правонарушителей
Мир
В Индонезии эвакуировали около 15 тыс. человек из-за землетрясения
Мир
Парагвай зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Россия и Турция в январе обсудят вопрос поставки второго комплекта С-400
Политика
Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии
Спорт
Российские гонщики заняли весь пьедестал «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу
Спорт
Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России

В Subaru рассказали о новинках для России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Subaru планирует в текущем году начать в России продажи двух новых кроссоверов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 15 января в редакцию «Известий».

Семьянин на перевале: чем может удивить новый Subaru Forester
Тестируем японский кроссовер в горах Грузии

«На весну запланирован дебют обновленного кроссовера Subaru XV, а летом во всех дилерских центрах Subaru станет доступным для заказа долгожданное новое поколение Outback, спроектированное на базе платформы Subaru Global Platform (SGP)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, не исключено, что в конце 2021 года Subaru представит на российском рынке новый кроссовер Forester.

Всего по итогам 2020 года через сеть российских официальных дилеров марки Subaru было продано 6240 новых автомобилей, что на 18,8% меньше, чем в 2019-м.

25 ноября сообщалось, что Subaru начинает в России продажи новой версии модели Forester под названием Sport.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021