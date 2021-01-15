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В Британии по ошибке удалили данные о 150 тыс. правонарушителей

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Из базы данных полиции Великобритании из-за технической ошибки были удалены записи о 150 тыс. правонарушителей. Об этом сообщила The Times в пятницу, 15 января.

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В результате была стерта информация об отпечатках пальцев, образцах ДНК и сведениях об арестах тысяч людей, которые ранее задерживались полицией, но потом были отпущены или оправданы судом.

Газета отмечает, что эксперты исключают связь с кибератаками, так как ошибка была допущена в результате еженедельной чистки полицейской базы данных из-за сбоя в программном обеспечении.

Оценить масштаб нанесенного ущерба до конца пока еще не удалось, сейчас специалисты пытаются восстановить часть данных.

Как отмечает издание, есть опасения, что из-за удаления сведений на свободу могут выйти ранее задержанные лица. Также полицейские не смогут с помощью единой базы идентифицировать правонарушителей, которые ранее попали в поле зрения органов полиции, но были отпущены за недостатком улик.

Кроме этого, техническая ошибка привела к сбою в работе британской визовой системы, из-за этого на два дня была приостановлена обработка заявок на выдачу виз.

В мае управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков рассказал о действиях при утечке данных в Сеть. По его словам, если человек обнаружил утечку данных, ему необходимо обратиться в Роскомнадзор, который следит за исполнением требований законодательства о персональных данных.

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