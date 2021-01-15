В Индонезии эвакуировали около 15 тыс. человек из-за землетрясения

Около 15 тыс. человек были эвакуированы из-за землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии, число жертв бедствия возросло до 35. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, глава управления индонезийского ведомства по чрезвычайным ситуациям по Западному Сулавеси Дарно Маджида.

«Девять человек погибли в районе Маджене и 26 — в районе Мамуджу, общее число жертв достигло 35», — цитирует его агентство «Синьхуа».

Около 15 тыс. жителей перевезли в 10 эвакуационных центров.

В результате землетрясения пострадали 637 человек, повреждено около 300 зданий, уточняет RT.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе Сулавеси вечером 14 января. Эпицентр подземных толчков находился в 6 км к северо-востоку от города Мажен на глубине 10 км.

В настоящее время в районе бедствия продолжается поисково-спасательная операция, передает НСН.