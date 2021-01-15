После карантина российские дети вернутся в школы с понедельника

Школьники всех регионов России сядут за парты с понедельника. Исключением стали только 10 образовательных учреждений, сообщает телеканал «Известия». Эти школы из-за COVID-19 находятся на карантине. В Москве будут разблокированы транспортные карты учащихся. В первый раз школьники ушли на дистанционку после длинных осенних каникул.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.