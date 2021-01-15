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Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии

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Президент России Владимир Путин назначил экс-руководителя Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом Российской Федерации в Болгарии. Соответствующий указ в пятницу, 15 января, размещен на интернет-портале правовой информации.

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«Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Болгария», — говорится в документе.

Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества 11 июня 2020. Спустя две недели ее заменил депутат Государственной думы Евгений Примаков.

До своей отставки Митрофанова сообщила, что после ухода станет послом по особым поручениям в МИД, пишет «Газета.ру».

В 1975 году Митрофанова окончила Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (в настоящее — МГИМО МИД России) по специальности «экономист-международник». С 1975 по 1990 год была аспирантом, затем научным сотрудником в Государственном проектно-изыскательском и научно-исследовательском институте морского транспорта «Союзморниипроект».

В 1990-ые годы была депутатом Государственной думы, а после перешла на работу аудитором в Счетную палату. В начале 2000-х занимала должности заместителя генерального директора ЮНЕСКО по вопросам управления и администрации и была замглавы МИД РФ.

В 2009-2016 годах — постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО. В 2016-2017 годах — посол по особым поручениям МИД России. В декабре 2017 года была назначена главой Россотрудничества.

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