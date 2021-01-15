Германия одобрила строительство «Северного потока – 2» до конца мая

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило действие разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток – 2» до конца мая. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Nord Stream 2 может приступить к прокладке труб в германской исключительной экономической зоне немедленно. Общая протяженность участка трубопровода насчитывает около 30 км.

Разрешение на строительные работы на этой территории уже выдавалось, но его действие истекло в сентябре 2020 года. Кроме того, оператору проекта понадобилось новое разрешение из-за отказа швейцарской компании Allseas от укладки труб в декабре 2019 года на фоне возможных санкций США. Первоначально разрешение было выдано именно для ее судов, а впоследствии Nord Stream 2 AG принял решение использовать при укладке труб другой тип судов, с системой якорного позиционирования, которой оснащен, например, баржа-трубоукладчик «Фортуна».

Накануне оператор проекта Nord Stream 2 заявил, что работы по укладке части «Северного потока – 2» в водах Дании начнутся с 15 января. Строительство планируется закончить в июне.

В начале декабря BSH подтвердило, что согласовало укладку СП-2 в германских водах на декабрь и рассматривает заявку на продолжение работ в январе–апреле 2021-го.

В прокладке труб участвуют судно «Академик Черский» и «Фортуна». Баржа оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали газопровода в германской исключительной экономической зоне.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.