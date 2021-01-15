Силуанов отметил необходимость госинвестиций лишь в кризис

Государственные инвестиции в экономику должны быть катализатором рынка только в кризис. Об этом 15 января заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

«В период таких сложных, как прошлый год, времен, конечно, государственные инвестиции должны увеличиваться и должны быть катализатором поддержки и роста. Но здесь перебарщивать нельзя, потому что мы видели, что источником для этих инвестиций были заимствования с рынка», — сказал он.

Государственные инвестиции не должны лишать возможности инвестировать в частную экономику.

«На рубль государственных надо три — лучше 10, еще больше — рублей частных инвестиций», — объяснил министр.

Ранее в этот день Минфин приступил к разработке новой стратегии финансового рынка до 2030 года. Силуанов также указал на необходимость проработки механизмов защиты клиентов финорганизаций и розничных инвесторов, пишет «Газета.ру». Проект стратегии направят в правительство не позднее III квартала 2021 года.