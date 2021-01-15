Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян носить маски

Граждане, которые привились от коронавируса, должны носить медицинские маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Об этом в пятницу, 15 января, заявил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что вакцинация надежно защищает от тяжелого течения болезни и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания.

«Но вакцинированный человек тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — сказал министр.

В этот же день глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, должны придерживаться масочного режима до победы над пандемией.

Накануне сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый также заявил о необходимости соблюдать масочный режим даже после вакцинации от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что установленные Роспотребнадзором правила сохраняются для всех.

15 декабря 2020 года в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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