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Аналитики заявили о возможном росте цены сотовой связи на 15%

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Аналитики агентства Content Review предупредили россиян о том, что цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15–16%. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает «РИА Новости».

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«Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории», — приводит агентство слова руководителя агентства Сергея Половникова.

Он также подчеркнул, что рост цен будет неравномерным.

По мнению исследователей, причиной подорожания услуг может быть пандемия коронавируса, из-за которой операторы увеличили свои расходы. Помимо этого, операторы также вынуждены компенсировать затраты на реализацию государственных инициатив за счет абонентов, добавили в агентстве.

Вместе с тем в конце декабря 2020 декабря опрошенные «Известиями» аналитики прогнозировали, что цены на мобильную связь и домашний интернет в 2021 году могут вырасти на 10–15%.

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