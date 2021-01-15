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В США уволили российского экономиста из-за поста о штурме Капитолия

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Старший научный сотрудник американского Института Катона, кандидат экономических науки и экс-советник президента России Андрей Илларионов сообщил о своем увольнении из Института после поста о штурме Капитолия.

По ту сторону: среди штурмовавших Капитолий нашлись военные и копы
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«Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент Института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту «Поджог Рейхстага» – 2021 в этом блоге», — написал Илларионов в «Живом Журнале» 14 января.

Он отметил, что когда был приглашен на работу в Институт, то регулярно интересовался позицией руководства по тем или иным вопросам и там всегда отвечали, что сотрудники имеют право выражать свою точку зрения.

«Сейчас этот подход изменился. Как я уже не раз говорил, свобода слова является фундаментом, исходной точкой, свободного общества», — добавил Илларионов.

8 января Илларионов в своем блоге разместил запись, в которой провел параллели и увидел сходства между штурмом Капитолия в Вашингтоне в 2021 году и поджогом Рейхстага в 1933 году.

В Институте сочли, что публикация содержит конспирологические теории о выборах 2020 года в США и защищает сторонников президента Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий, пишет «Газета.ру».

6 января сторонники Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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