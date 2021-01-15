Российские гонщики заняли весь пьедестал «Дакара» в зачете грузовиков

Гонщики российской команды «КАМАЗ-Мастер» заняли все три призовых места на ралли-марафоне «Дакар» в общем зачете грузовиков. Соревнования проходили 15 января в Саудовской Аравии.

Первое место досталось Дмитрию Сотникову, для гонщика эта победа стала первой. В 2017 и 2019 годах он становился вторым в общем зачете.

Вторую позицию на пьедестале занял Антон Шибалов, а бронзу взял Айрат Мардеев.

Команда «КамАЗ-Мастер» становится победителем «Дакара» уже в пятый раз подряд.

Как сообщалось ранее, команда Сотникова победила на первом этапе ралли «Дакар». Экипаж «КАМАЗ-мастер» прошел спецучасток за 3 ч. 24 мин. Тогда же еще один экипаж россиян — Антона Шибалова, являющегося действующим чемпионом Дакара, — финишировал третьим.

10 января российские экипажи «КАМАЗ-мастер» под управлением Сотникова, Шибалова и Айрата Мардеева заняли первые три места на этой гонке.

На следующий день экипаж под управлением Шибалова стал победителем восьмого этапа ралли-марафона «Дакар».

Общая протяженность ралли «Дакар» в 2021 году составляет 7658 км. Соревнование проходило с 3 по 15 января.