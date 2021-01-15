Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу
Спорт
Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России
Общество
Москвичам больше не понадобится справка с работы для вакцинации от COVID-19
Спорт
Экипаж Сотникова выиграл «Дакар» в зачете грузовиков
Общество
Минздрав рекомендовал привившимся от COVID-19 носить маски
Экономика
Россия с 1 марта повысит пошлину на экспорт пшеницы до €50 за тонну
Общество
В Москве заработают выездные пункты вакцинации от коронавируса
Мир
Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2» в своих водах
Общество
Рособрнадзор обсудит бессрочную аккредитацию для российских вузов

Российские гонщики заняли весь пьедестал «Дакара» в зачете грузовиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гонщики российской команды «КАМАЗ-Мастер» заняли все три призовых места на ралли-марафоне «Дакар» в общем зачете грузовиков. Соревнования проходили 15 января в Саудовской Аравии.

Первое место досталось Дмитрию Сотникову, для гонщика эта победа стала первой. В 2017 и 2019 годах он становился вторым в общем зачете.

Вторую позицию на пьедестале занял Антон Шибалов, а бронзу взял Айрат Мардеев.

Команда «КамАЗ-Мастер» становится победителем «Дакара» уже в пятый раз подряд.

Как сообщалось ранее, команда Сотникова победила на первом этапе ралли «Дакар». Экипаж «КАМАЗ-мастер» прошел спецучасток за 3 ч. 24 мин. Тогда же еще один экипаж россиян — Антона Шибалова, являющегося действующим чемпионом Дакара, — финишировал третьим.

10 января российские экипажи «КАМАЗ-мастер» под управлением Сотникова, Шибалова и Айрата Мардеева заняли первые три места на этой гонке.

На следующий день экипаж под управлением Шибалова стал победителем восьмого этапа ралли-марафона «Дакар».

Общая протяженность ралли «Дакар» в 2021 году составляет 7658 км. Соревнование проходило с 3 по 15 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021