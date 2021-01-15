Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу
Спорт
Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России
Общество
Москвичам больше не понадобится справка с работы для вакцинации от COVID-19
Спорт
Экипаж Сотникова выиграл «Дакар» в зачете грузовиков
Общество
Минздрав рекомендовал привившимся от COVID-19 носить маски
Экономика
Россия с 1 марта повысит пошлину на экспорт пшеницы до €50 за тонну
Общество
В Москве заработают выездные пункты вакцинации от коронавируса
Мир
Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2» в своих водах
Общество
Рособрнадзор обсудит бессрочную аккредитацию для российских вузов

Размер минимальной оплаты труда установили в Челябинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Челябинской области в 2021 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысят на 5,5%. Об этом сообщает Главное управление по труду и занятости региона.

Как уточнили в ведомстве, МРОТ рассчитан в размере 42% от медианной зарплаты по России за 2020 год. Эта сумма составила 12 792 рубля.

К полученной цифре прибавлено 15% уральского коэффициента. Таким образом размер минимальной заработной платы в Челябинской области вырос до 14 710,8 рубля, пишет kursdela.biz.

В управлении заметили, что на территории ЗАТО минимальный размер оплаты труда будет выше, потому что в закрытых образованиях выше значение районного коэффициента. «Вместе с тем стороны социального партнерства договорились рассмотреть вопрос о размере МРОТ в Челябинской области в I квартале 2021 года», — добавили в ведомстве.

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум увеличили по всей России. МРОТ достиг 12 792 рублей, а величина прожиточного минимума — 11 653 рублей. В дальнейшем МРОТ будет рассчитываться исходя из показателя медианной заработной платы. Соотношение между ними устанавливается в размере 42%.

30 декабря соответствующий указ о новой методике расчета МРОТ подписал президент России Владимир Путин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021