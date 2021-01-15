Размер минимальной оплаты труда установили в Челябинской области

На территории Челябинской области в 2021 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысят на 5,5%. Об этом сообщает Главное управление по труду и занятости региона.

Как уточнили в ведомстве, МРОТ рассчитан в размере 42% от медианной зарплаты по России за 2020 год. Эта сумма составила 12 792 рубля.

К полученной цифре прибавлено 15% уральского коэффициента. Таким образом размер минимальной заработной платы в Челябинской области вырос до 14 710,8 рубля, пишет kursdela.biz.

В управлении заметили, что на территории ЗАТО минимальный размер оплаты труда будет выше, потому что в закрытых образованиях выше значение районного коэффициента. «Вместе с тем стороны социального партнерства договорились рассмотреть вопрос о размере МРОТ в Челябинской области в I квартале 2021 года», — добавили в ведомстве.

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум увеличили по всей России. МРОТ достиг 12 792 рублей, а величина прожиточного минимума — 11 653 рублей. В дальнейшем МРОТ будет рассчитываться исходя из показателя медианной заработной платы. Соотношение между ними устанавливается в размере 42%.

30 декабря соответствующий указ о новой методике расчета МРОТ подписал президент России Владимир Путин.