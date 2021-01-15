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В Белоруссии вынесли первый в 2021 году смертный приговор

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В Белоруссии вынесен первый в этом году смертный приговор, сообщает в пятницу, 15 января, незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна».

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«Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке вынес приговор трем мужчинам по обвинению в убийстве пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины. Одного из них, местного жителя Виталия Скрундика, приговорили к смертной казни, подельникам дали 22 года и 18 лет колонии строго режима», — говорится в публикации.

На самом деле этот приговор был вынесен в марте 2020 года, однако коллегия Верховного суда удовлетворила апелляционную жалобу Скрундика и направила дело на новое рассмотрение.

Как отмечают правозащитники, в практике вынесения смертных приговоров в Белоруссии это редкое явление.

По версии следствия, 14 января 2019 года Скрундик и его соучастник Валентин Бушнин ограбили 79-летнего мужчину. Неделю спустя Скрундик и еще один соучастник Виталий Мятеж совершили нападение на 94-летнего пенсионера, ограбили его и сожгли живьем. Еще через 10 дней Скрундик уже один напал на 85-летнюю женщину, избил и грозился убить, но она выжила. Сами фигуранты рассказали, что единственным мотивом преступлений было желание найти деньги на алкоголь.

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