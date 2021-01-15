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Гинцбург заявил о необходимости соблюдать масочный режим после прививки от COVID-19

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Люди, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, должны придерживаться масочного режима до победы над пандемией, заявил в пятницу, 15 января, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Прошедшие вакцинацию от COVID-19 должны соблюдать масочный режим до победы над пандемией. Это важно для защиты тех окружающих, кто еще не привился. Действительно, те, у кого высокий титр антител G (устойчивый иммунитет к инфекции. — Ред.), защищены от коронавируса, но они могут передать инфекцию окружающим», — цитирует его ТАСС.

Накануне сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый также заявил о необходимости соблюдать масочный режим даже после вакцинации от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что установленные Роспотребнадзором правила сохраняются для всех.

В тот же день в управлении по охране общественного здоровья Англии рассказали, что, несмотря на то, что у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет как минимум на пять месяцев, они могут остаться заразными.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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