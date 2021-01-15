Эксперт позитивно оценил отчетность Сбербанка за 2020 год

По итогам 2020 года Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 781,6 млрд рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем 15 января в «Известия». При этом в декабре чистая прибыль составила 62,5 млрд рублей.

Несмотря на то что по итогам года снижение чистой прибыли компании составило 7,7%, это хороший и сильный результат с учетом всех негативных событий 2020 года, рассказала эксперт BCS Global Markets Елена Царева.

«Не только пришел вирус и приостановил деятельность в карантин, когда люди сидели по домам, что сказалось на комиссионных доходах, в частности. Был низкий уровень цены на нефть, было ослабление рубля, и всё это сложилось в макрошок. Поэтому с учетом событий прошлого года такое снижение совсем небольшое выглядит достаточно сильным», — сказала Царева.

Она отметила, что снизить падение прибыли помогли отлаженная IT-система «Сбера» и онлайн-сервисы компании, которые дали возможность активно продолжать операции в условиях карантина.

«К тому же помогли монетарные власти. Помогло снижение ключевой ставки Центральным банком, которое снизило ставку кредитования, помогло спросу ипотеки. Плюс низкие ставки вызвали очень хороший интерес к инвестиционным рынкам, к фондовым рынкам», — заключила Царева.

В свою очередь, финансовый директор Сбербанка Александра Бурико отметила, что в 2020 году компания активно поддерживала российскую экономику. «Мы выдали 17,7 трлн рублей кредитов клиентам, увеличив при этом розничный портфель на 17% и корпоративный на 9% без учета валютной переоценки», — сказал топ-менеджер.

Стоит отметить, что в декабре был выдан максимальный за год объем кредитов — 2,2 трлн рублей, из которых 0,5 трлн рублей выдано физическим лицам и 1,7 трлн рублей юридическим лицам.

При этом в декабре средства физических лиц выросли на 6,1%, или на 901 млрд рублей, без учета валютной переоценки. Это в 1,5 раза превысило прирост декабря 2019 года.

Отмечается, что рост произошел как за счет срочных счетов, так и за счет средств на банковских картах во всех основных валютах. В целом по итогам года средства физических лиц выросли на 11,6% без учета валютной переоценки.

На февральском или мартовском заседании совета директоров ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4%, считают восемь из 14 опрошенных «Известиями» экспертов из крупнейших российских банков и аналитических агентств.